Коронавирус

РБКРБКВ России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
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с чего всё началось

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК05:52

Подробнее о событии

В России представили две модели распространения коронавируса

Коммерсантъ11:48

Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах

РИА Новости08:20

В России представили две модели распространения коронавируса

Известия09:35

Ученые создали модели пика заболеваемости коронавирусом в регионах РФ

Московский Комсомолец10:59

Российские ученые представили две модели развития эпидемии. По пессимистичному прогнозу, пик наступит в июне

Фонтанка.Ру08:15

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19

Москва 2406:19

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

РБК05:52
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Здоровье

Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
1K
Авто

Купе Bentley Continental GT V8 добралось до России

Владельцы уже могут проверить, сможет ли автомобиль проехать на полном баке официально заявленные 805 км. Последние годы Bentley в России демонстрирует ежегодный рост продаж.
Драйв 15 мая в 04:08
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6,1K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Общество

Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
Взгляд.ру 16:22
Культура

Умерла художник Татьяна Сельвинская

ТАСС 14:06
Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
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Происшествия

В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2

Краснодар, 17 мая 2020, 11:56 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
REGNUM 04:56
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву

Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
1
Авто

Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня 15 мая в 10:30
48
Общество

Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы

Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.
Стерлитамакский рабочий 13:37
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК 15:09
Авто

Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
18
Происшествия

В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы

В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
11
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
111
Музыка

В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме

65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
35
Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
1
Политика

Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
6,3K
Общество

В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
35
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
1K
Общество

Впервые за два месяца в Испании за сутки умерли менее 100 человек

В Испании от коронавируса за минувшие сутки скончались 87 человек. Впервые с 12 марта этот показатель оказался ниже 100 человек.
Российская газета 07:36
1
Политика

Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.
ТАСС 14:38
13
Здоровье

В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом

Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
684
Общество

Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
RT на русском 06:57
57
Шоу-бизнес

Определены финалистки седьмого сезона шоу «Холостяк»

Финал "Холостяка" приближается, и главному герою скоро придется сделать выбор.
Слово и Дело 08:53
2
Гаджеты

Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
2
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отреклась от дочери после скандала

Певица признается, что очень любила Плаксину, чего не может сказать сейчас. Успенская призналась, что у дочери «холодное сердце».
Слово и Дело 12:55
9
Происшествия

Два фаната смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева

Два фаната залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона», сообщает Bild.
Чемпионат 16:53
Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК 00:22
35
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