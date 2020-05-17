Коронавирус
РБКВ России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
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с чего всё началось
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.РБК05:52
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
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Общество
В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов
С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
Atas.info 07:45
Здоровье
Бельгийские медики сделали «коридор позора» для приехавшего премьера
В Бельгии врачи больницы "Сен-Пьер", являющейся одной из ведущих в стране, устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, которая посетила в воскресенье это медучреждение для того, чтобы морально поддержать его персонал, как сообщает телеканал Эр-тэ-бэ-эф.
РЕН ТВ 10:48
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
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Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 15 мая в 06:00
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Происшествия
Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани
По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия
В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
В Латвии нашли дрон, который неуправляемо летал по всей стране
Российская газета 10:16
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы 15 мая в 23:31
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Политика
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства
Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 10:26
Технологии
Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft стала раскрывать секреты новой версии Windows 10.
Дни24 02:48
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова
Бывшый глава Твери Валерий Павлов рассказала о том, что ее номер случайно оказался на портале администрации города Конакова.
Pravda.Ru 09:54