В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.

с чего всё началось

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

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