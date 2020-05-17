Коронавирус
РБКВ России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
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с чего всё началось
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.РБК05:52
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