В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.

с чего всё началось

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

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