Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает ТАСС. Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.
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Вероника Скворцова
Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.
— Вероника Скворцова, российский политикRT на русском 09:04

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