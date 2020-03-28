Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает ТАСС. Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

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