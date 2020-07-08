В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

Царьград 15

В феврале Минобороны предупредило о подготовке провокации организацией с использованием химического раствора «Белые каски» при поддержке «Хаят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что в провокации с могут принять участие около 200 человек — родственники боевиков, ранее вывезенных из южных провинций.