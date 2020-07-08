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Lenta.ruLenta.ru

В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

В феврале Минобороны предупредило о подготовке провокации организацией с использованием химического раствора «Белые каски» при поддержке «Хаят Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что в провокации с могут принять участие около 200 человек — родственники боевиков, ранее вывезенных из южных провинций.В источнике
С чего всё началось

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

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