Экономика
РосбалтВ России предупредили о риске дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупреждает, что высокие цены на зерно серьезно ухудшили финансовое положение большинства его участников, что в итоге грозит дефицитом муки в стране.
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Союз мукомолов РФ предупредил о дефиците муки из-за высоких цен на зерно
Интерфакс - Россия26 марта в 06:31
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