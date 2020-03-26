Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупреждает, что высокие цены на зерно серьезно ухудшили финансовое положение большинства его участников, что в итоге грозит дефицитом муки в стране.

В России предупредили о риске дефицита муки

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