Экономика

РосбалтРосбалтВ России предупредили о риске дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупреждает, что высокие цены на зерно серьезно ухудшили финансовое положение большинства его участников, что в итоге грозит дефицитом муки в стране.
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России грозит дефицит муки

Общественное телевидение России26 марта в 10:29

В России предупредили о риске дефицита муки

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Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

РИА Новости26 марта в 07:10

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Газета.Ru26 марта в 08:25

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Московский Комсомолец26 марта в 08:09

Мукомолы просят Минсельхоз устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку

ТАСС26 марта в 09:22

Союз мукомолов РФ предупредил о дефиците муки из-за высоких цен на зерно

Интерфакс - Россия26 марта в 06:31
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
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В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
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Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Общество

В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

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Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина

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С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
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Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
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Ярославская область присоединится к международной акции «Час Земли»

Ярославская область присоединится к международной акции «Час Земли», которая пройдет 28 марта.
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