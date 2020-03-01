Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация».
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с чего всё началось

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомостивчера в 15:41

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В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

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Бизнес пригрозил резким ростом цен на стиральные машины и холодильники

Forbes02:37

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Lenta.ru07:37

В России может резко подорожать бытовая техника

Национальная служба новостей09:19

Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

Финмаркет02:25

Сын алтайского экс-полицейского Вадима Надвоцкого не подтвердил связь распродажи семейного имущества с приговором отца

Банкфакс01:25

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Ведомостивчера в 15:41
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Данила Козловский впервые стал отцом

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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Происшествия

Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Российская газета 11:47
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Гаджеты

Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

Apple согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, которые предъявили этой американской компании коллективный иск за умышленное замедление работы этих устройств с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.
ТАСС 12:45
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Москва 24 06:25
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Общество

Президент подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат.
Российская газета вчера в 10:18
Гаджеты

Nubia Red Magic 5G стал самым быстрым смартфоном в мире

Nubia Red Magic 5G стал самым быстрым смартфонов в мире по версии AnTuTu.
Актуальные Новости 03:41
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 29 февраля в 00:26
Армия и оружие

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море

Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
RuNews24.ru 01:25
Авто

В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей

В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
РБК вчера в 05:38
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС 09:06
Происшествия

В Краснодаре на праздновании Масленицы отравился 21 ребенок

Празднование Масленицы в одном из микрорайонов Краснодара, закончилось госпитализацией для 22 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Интерфакс 03:04
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери

В 2018 году актриса Виктория Исакова стала мамой долгожданного ребенка.
Bimru.ru 10:21
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

Tvoe-avto.com 28 февраля в 13:48
Общество

Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева

Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 05:23
Энергетика

Вице-президент «Лукойла» пообещал эпоху дешевой нефти до 2040 года

Сегодня топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
Вестник Кавказа 13:12
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости 07:03
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия

Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат

Газета.Ru 10:05
Здоровье

В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Российская газета 08:32
Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Известия 09:12
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Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
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