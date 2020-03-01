Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация».
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с чего всё началось
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.Ведомостивчера в 15:41
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Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии
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