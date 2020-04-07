Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%.

с чего всё началось

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

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