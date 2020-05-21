Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

с чего всё началось

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.

В России предупредили о возможном росте смертности от рака

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