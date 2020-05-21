Здоровье
Lenta.ruВ России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
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с чего всё началось
Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.Известиявчера в 17:01
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Комментарии
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Общество
Forbes назвал богатейших наследников в России
Самым богатым наследником в России является Юсуф Алекперов — единственный сын генерального директора «Лукойла» Вагита Алекперова.
БИЗНЕС Online 03:15
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
В России разоблачили международную банду торговцев героином
В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Футбол
Соболев прокомментировал подписание контракта со «Спартаком»
Pravda.Ru 18 мая в 05:47
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
Следом Россия, где число выявленных случаев COVID-19 оказалось на уровне 308 705 человек, а количество летальных исходов – 2 971.
Новые Известия 02:25
Политика
Полученные от Китая маски в Польше признали не соответствующими требованиям
Варшава, 19 мая 2020, 14:46 — REGNUM Маски из Китая, доставленные в Польшу крупнейшим самолетом мира, не соответствуют нормам безопасности, сообщает популярный польский портал развлекательной направленности onet.pl.
REGNUM 19 мая в 07:46
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Общество
В Греции назвали дату открытия туристического сезона и авиасообщения
ToDay News Ufa вчера в 12:34
Киберспорт
Античит Denuvo уберут из DOOM Eternal после волны недовольства игроков
Разработчики из студии id Software сообщили, что сейчас работают над обновлением 1.1 для PC-версии DOOM Eternal, которое удалит из шутера Denuvo Anti-Cheat.
Игромания.ру 02:54