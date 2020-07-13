Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Почти четверть торговых центров в России может закрыться к осени из-за вызванного пандемией кризиса
Агентство Москвавчера в 06:18
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Наука
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Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.
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Вести.Ru вчера в 20:40
Здоровье
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Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
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Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
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Ореанда-Новости вчера в 03:22
Шоу-бизнес
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Москва 24 вчера в 22:37
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Задрафтованный «Айлендерс» вратарь Илья Сорокин подписал контракт до конца сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс вчера в 19:58
Политика
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Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 07:44
Общество
В США миллиардеры потребовали повысить налог на богатство
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Экономика
Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство
Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство.
Коммерсантъ вчера в 18:18
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Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12 июля в 04:42
Общество
В Томской области установили автора фотографий из местного морга
Rambler News Service вчера в 08:45
Футбол
CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
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Главу РУСАДА подозревают в коррупции, аудит выявил финансовые недочеты
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Газета.Ru вчера в 15:49
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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев
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РБК вчера в 23:31