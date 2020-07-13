Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Росбалт 07:56
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Как передаёт режиссёр, Путин всё видит и всё знает о тех, кто ворует в стране из влиятельного круга людей.
CT news 08:31
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят
Уже доказао, что летучие мыши переносят множество опасных болезней, например вирус Эболы, бешество, а также штамм вируса SARS-CoV-2.
Сайт интересных новостей 11 июля в 19:59
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Наука
Названы повышающие риск заражения коронавирусом факторы
В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.
Lenta.ru 16:53
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет
В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК 17:00
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13:51
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Космос
В космосе обнаружены загадочные круглые объекты
Неизвестные круглые объекты были обнаружены австралийскими учёными в космосе.
TV BRICS вчера в 05:18
Общество
Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов
11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру 12:58
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Авто
Jeep оснастил Wrangler 457-сильным двигателем V8
Машина под наименованием Rubicon 392 Concept обзавёлась бензиновым силовым агрегатом V8 объёмом 6,4 литра производительностью 457 л.с. (610 Нм).
CarsWeek.ru 14:11
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
Чемпионат 15:28
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41