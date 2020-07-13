Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Почти четверть торговых центров в России может закрыться к осени из-за вызванного пандемией кризиса
Агентство Москвавчера в 06:18
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым
Inc-news.ru 04:14
Космос
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды
Аргументы и Факты 04:20
Происшествия
На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Общество
Известный американский ведущий скончался в возрасте 49 лет
Ведущий американского телепроекта «Разрушители легенд» Грант Имахара скончался на 50-м году жизни.
Росбалт 04:19
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Армия и оружие
Трое российских военных ранены в Сирии
Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.
RT на русском 04:20
Политика
Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля
Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.
РБК 03:59
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Общество
В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса
Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM вчера в 04:19
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
В России за сутки выявлено 6248 заразившихся коронавирусом
За последние сутки зарегистрировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6537 человек.
Коммерсантъ 03:35
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве
Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Мирослава Карпович перевезла в особняк актера все свои вещи и успела устроить скандал с местным персоналом.
Радио Комсомольская правда 02:42
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34