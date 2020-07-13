Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Происшествия На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе. 175

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 8

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 29

Общество Известный американский ведущий скончался в возрасте 49 лет Ведущий американского телепроекта «Разрушители легенд» Грант Имахара скончался на 50-м году жизни.

Политика Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.

Общество Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.

Политика Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края. 3,1K

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 11

Общество Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера. 11

Общество В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города. 23

Спорт Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.

Общество В России за сутки выявлено 6248 заразившихся коронавирусом За последние сутки зарегистрировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6537 человек. 1

Футбол Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.

Происшествия Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты. 43

Шоу-бизнес Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного Мирослава Карпович перевезла в особняк актера все свои вещи и успела устроить скандал с местным персоналом. 44

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 17

Общество «Северный поток» временно приостановил работу Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора. 36