Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Хоккей
Калинин расторг контракт с ЦСКА и близок к переходу в «Трактор»
ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение с форвардом было расторгнуто по инициативе клуба.
Metaratings 07:00
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
Общество
Третья акция в поддержку арестованного губернатора прошла в Хабаровске
Третья акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушении на убийство, завершилась в Хабаровске.
VSE42.RU вчера в 23:16
Общество
ВОЗ оценила завершение испытаний российской вакцины от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о том, что ВОЗ одобряет и приветствует данные о российской вакцине против коронавируса на глобальной платформе, сообщает РИА Новости.
Москва 24 10:27
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Общество
В Госдуме предложили увеличить пенсии части россиян
Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
ФедералПресс вчера в 23:18
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Граждан России освободили от затрат, связанных с устройствами учета электроэнергии.
ToDay News Ufa 03:35
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Общество
Потерявшие дома из-за прорыва дамбы в Рузе получат по 2 млн рублей
Жители подмосковной Рузы, потерявшие дома из-за прорыва дамбы, получат компенсацию по 2 миллиона рублей.
РЕН ТВ 09:53
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит поведение Кикнадзе и слова Карпина
Комитете по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и высказывания о Российской премьер-лиге (РПЛ) главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
RT на русском 10:54
Экономика
Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку
Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.
Известия 09:55
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Теи умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru 10:37