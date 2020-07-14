Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 19:12, Ашберн
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
Как сообщает «Коммерсантъ», Гевонд и Сарик Андреасян получили судебное постановление, в котором указано, что режиссёрам необходимо вернуть более 50 млн рублей компании «Марс Медия».
CT news 18:10
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Киберспорт
Продажи PUBG превысили 70 млн копий
Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.
Cyber.sports.ru 10:48
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news вчера в 12:07
Авто
Кроссовер BMW X3 получил электрическую версию
Немецкая компания BMW представила электрический автомобиль iX3, созданный на основе серийной модели.
Телеканал 360° 10:34
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Футбол
«Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы
Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.
Чемпионат 18:35
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Наука
Противораковая вакцина успешно прошла первый этап тестирования
Вакцина против онкологических заболеваний разных типов под названием CLEC9A-WT1 прошла первый этап испытаний.
iReactor 07:11
Происшествия
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
РИА Новости 12:08
Автоспорт
Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020
Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 13:12
Армия и оружие
Азербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией
Генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев азербайджанских Вооруженных сил погибли на границе с Арменией.
Вести.Ru 06:34
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским конгрессменам, инициировавшим законопроект по расширению санкций в отношении «Северного потока – 2», с призывом отказаться от ограничительных мер.
Известия 19:06
Армия и оружие
Трое украинских военных погибли на минном поле под Горловкой
Общественная служба новостей 11:57
Общество
Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:08
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Киберспорт
Ubisoft хочет сделать из Skull & Bones игру-сервис в духе Fortnite
Актуальные Новости 12:45
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Москва, 14 июля 2020, 20:09 — REGNUM Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией.
REGNUM 13:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Экономика
Производство крахмала, глюкозы и фруктозы под Воронежем могут запустить в 2022 году
Производство крахмала, глюкозы и фруктозы под Воронежем могут запустить в 2022 году „Ъ“ стали известны детали модернизации Калачееского элеватора в Воронежской области для производства кукурузного крахмала за 4,5 млрд руб.
Коммерсантъ Воронеж 16:55
Авто
Российский проект Zetta может быть закрыт
Car.ru 12:30