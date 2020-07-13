Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Общество
Сафронову предъявлены обвинения в госизмене
Москва, 13 июля 2020, 15:58 — REGNUM Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Павлова.
REGNUM вчера в 08:58
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 12 июля в 08:54
Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля.
Газета.Ru 03:32
Технологии
Протестировали LEGO Super Mario. Как Mario портировали в реальный мир
Игромании одной из первых в мире пришли на тест наборы LEGO Super Mario — и они меня удивили.
Игромания.ру 11 июля в 06:00
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета 04:07
Здоровье
Около 60 % омичей переносят коронавирус бессимптомно
Как оказалось, на сегодня 60% пациентов с коронавирусом в Омской области переносят заболевание в бессимптомной форме и зачастую даже не знают, что больны.
РИА ОмскИнформ 04:32
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Культура
27-летний рэпер Murda Killa умер в Москве
Газета.Ru 05:04
Общество
Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом
Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 в Москве показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше, чем от тех, у кого тяжелая форма течения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:00
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Путешествия
В Крыму в июле ждут 1,5 млн туристов
Симферополь, 14 июля 2020, 11:01 — REGNUM Около 1,5 млн туристов ожидают в Республике Крым в июле 2020 года, на данный момент в регион уже въехали более 400 тыс. гостей.
REGNUM 04:01
Общество
Северная Осетия вошла в топ-10 с самым низким ростом преступности
МВД России назвала регионы с самым высоким и самым низким ростом преступности.
Оcнова.News 03:30
Общество
В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса
Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM вчера в 04:19
Общество
Роспотребнадзор РТ предложил открыть ТЦ и кафе
Предлагается открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом пишет ИА "Татар-информ".
Заинск-информ 04:44
Политика
Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение
Пророссийской части населения Украины грозит жесткая расправа, если она заговорит о себе, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Народные новости 03:07
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198).
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на эфир «Дома-2» в нетрезвом виде
Ольга Бузова пришла на эфир «Дома-2» в нетрезвом виде.
Вечерняя Москва 04:50
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает.
CT news 02:37
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
Политика
Госдума 14 июля может обсудить санкции за отчуждение территории РФ
Москва, 13 июля 2020, 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
REGNUM вчера в 02:52