Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

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