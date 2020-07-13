Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Жители загородного поселка, соседи Прилучного, утверждают, что новая хозяйка ведет себя грубо и нередко кричит на домработницу.
Радио Комсомольская правда 02:42
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Технологии
LEGO выпустит конструктор в форме ретроконсоли, на которой можно «запустить» Super Mario
В набор войдут 2 646 деталей, из которых можно будет собрать не только саму консоль с запущенной игрой Super Mario, но и телевизор, геймпады и картридж с тайтлом.
CyberSport.ru вчера в 11:50
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество
В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:34
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
Общество
За испорченный отдых в Сочи раскритиковал власти доктор Мясников
Сочи посетил телеврач Александр Мясников.
Соловей.Инфо 03:16
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 612 и достигло 54 133.
RT на русском вчера в 03:14
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
Общество
Россияне смогут получить доплаты за долгий брак
Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51