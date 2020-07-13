Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Гаджеты
Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
Общество
Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Игры
В Civilization VI появится Эфиопия и тайные общества
Goroday.ru 17:46
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета.
Evo-rus.com 09:16
Кино
Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США
РИА Новости 14:03
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Футбол
Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников.
ToDay News Ufa 06:34
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Кино
Дени Вильнёв после «Дюны» хочет вернуться к менее масштабным проектам
Вильнёв, кстати, добавил, что пока не пересматривал собственный фильм, поскольку очень тяжело смотреть на подобный проект чистым взглядом — для этого должно пройти больше времени.
Игромания.ру 09:09
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 18:05
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Космос
Аппараты NASA смогут самостоятельно искать внеземную жизнь
Специалисты NASA сообщили, что их агентство стало на шаг ближе к тому, чтобы космические аппараты могли самостоятельно искать признаки жизни на других планетах, а также анализировать найденное.
Ридус 09:16
Футбол
«Рубин» подписал контракт с форвардом Деспотовичем
«Рубин» подписал контракт с Джордже Деспотовичем – сообщает «Спорт-Экспресс».
Kazanfirst.ru 15:43
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Происшествия
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
Pravda.Ru 11:56
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34