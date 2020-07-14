Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
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Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.
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Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Происшествия
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
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Космос
Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе
Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы.
ТК Звезда вчера в 00:57
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Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
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В Минске задержали около 80 участников стихийной акции солидарности
Сотрудники правоохранительных органов задержали в белорусской столице около 80 участников несанкционированной стихийной акции солидарности.
ТАСС 16:10
Общество
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«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.
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Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Общество
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:06
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
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Лекарством от эпилепсии и аритмии могут стать маринованные каперсы
Evo-rus.com 10:49
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
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Выяснено, чем питались кошки, пока их не одомашнили
Кошки не всегда были домашними. Некогда эти животные жили на воле. Археологи выяснили, чем мурки питались в этот период.
ToDay News Ufa 14:34
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Происшествия
В Подмосковье горит склад на площади 6,5 тыс. кв. метров
Долгопрудный, Московская область, 14 июля 2020, 23:04 — REGNUM В подмосковном городе Долгопрудный горит склад на общей площади 6,5 тыс. кв. метров, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
REGNUM 16:04
Экономика
Сбербанк предложил клиентам оформлять кредит на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
ТАСС 08:35
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
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РБК 12:39
Политика
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Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Армия и оружие
На Крымский мост обрушиваются волны? Спутники зафиксировали мощную вспышку с Украины - СМИ
Царьград 16:32
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В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду
Суд отказался рассматривать и вернул иск профессора РУДН, инвалида первой группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы.
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Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Аргументы и Факты 11:59
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
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ToDay News Ufa вчера в 04:42