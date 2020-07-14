Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Происшествия
В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе
Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Политика
В Крыму отменили обязательную обсервацию для въезжающих из-за границы
В Крыму с 15 июля отменяется обязательная обсервация лиц, прибывающих из-за рубежа.
Вести Крым 14:03
Политика
Володин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине
После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Rambler News Service 08:47
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Политика
Трамп подписал указ, отменяющий экономические привилегии для Гонконга
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
РИА Новости 17:46
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Культура
Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя
Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк 11:14
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
В Москве из-за сильного ветра повалено более 20 деревьев
Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.
ТАСС 16:59
Общество
В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов
В столице Белоруссии и других городах страны начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
РБК 14:14
Гаджеты
Раскрыты неизвестные функции смартфонов
При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
Территория новостей 12 июля в 05:53
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Авто
Продажи новых китайских авто в России выросли на 14%
В первом полугодии 2020 года в нашей стране было продано в общей сложности 18,3 тыс. новых авто китайских марок.
Тарантас Ньюс вчера в 09:55
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ 09:40
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня".
РИА Новости 09:38
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32