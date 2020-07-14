Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Футбол
«Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы
Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.
Чемпионат 18:35
Общество
Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом
В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу.
Lenta.ru 17:26
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa вчера в 09:56
Киберспорт
В Dota 2 появится кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Игроки в Dota 2 смогут начать прохождение «Лабиринта Аганима» как с заранее собранной группой, так и через матчмейкинг.
CyberSport.ru 18:36
Армия и оружие
Трое украинских военных погибли на минном поле под Горловкой
Общественная служба новостей 11:57
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 04:24
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
По данным АЕБ, самой востребованной моделью среди иномарок у российских покупателей стала корейская Kia Rio, которую в первом полугодии 2020-го предпочли 36 164 человека.
Новые автомобили вчера в 00:24
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве
Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.
РИА Новости 03:35
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Российская газета 07:28
Происшествия
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости 13:02
Происшествия
В Хабаровске задержаны четверо протестующих в поддержку Фургала
В Хабаровске были задержаны четверо участников акций в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного ранее по подозрению в убийствах, сообщает «Интерфакс».
Хакасия-Информ 12 июля в 22:45
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Политика
США отменили решения по студенческим визам
Американские власти изменили свое решение по аннулированию студенческих виз для иностранцев.
Газета.Ru 16:40
Здоровье
Переболевшие коронавирусом назвали оставшиеся у них симптомы
Вылечившиеся от коронавируса люди рассказали, что даже спустя несколько месяцев после выздоровления у них сохранился ряд неприятных симптомов.
News.ru 03:51
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Гаджеты
Операционная система Windows 11 станет бесплатной
По имеющейся информации, Windows 11 будет распространяться абсолютно бесплатно.
Pravda.Ru 12 июля в 10:48
Политика
Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости 17:47