Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Здоровье
Ковидные госпитали в Красноярске перепрофилируют в обычные больницы
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил о возможности перевести больницы в Красноярске, которые ранее перепрофилировали в госпитали для больных коронавирусом, в привычный режим работы.
Коммерсантъ Новосибирск 05:56
Происшествия
Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии
Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело пропавшей американской актрисы Наи Риверы, подтвердила в понедельник администрация местного шерифа в Twitter.
ТАСС 17:22
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Общество
В Амурской области выявили 46 новых случаев коронавируса
По одному новому больному зарегистрировано еще в 10 населенных пунктах. Всего выявлено 2 143 случая COVID-2019.
RuNews24.ru 03:22
Общество
Городская дума Южно-Сахалинска ушла на карантин по COVID-19
Коронавирусную инфекцию выявили у председателя городской думы Южно-Сахалинска и еще нескольких депутатов.
АСТВ 21:31
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Шоу-бизнес
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Вечерний курьер 03:16
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском 15:51
Общество
В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»
Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Общество
Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов
11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру 12:58
Общество
«Норникель» уволил руководство обогатительной фабрики за сброс отходов
Руководство ГМК «Норильский никель» уволило директора, главного инженера и его заместителя на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ), где в конце июня произошел слив оборотной воды.
Forbes 07:47
Политика
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А
«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице с отставанием в восемь очков от «Ювентуса».
Матч ТВ 17:37
Армия и оружие
Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»
Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU 08:35
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 перечислены
Сайт интересных новостей 20:04
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Футбол
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии
ODDS.ru 04:06
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику
Телескоп NASA Hubble сделал снимок редкой «пушистой» галактики.
МИР 24 01:37