Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
У правительства есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос в России, заявил президент Владимир Путин в понедельник, 13 июля, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Lenta.ru 04:57
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Общество
Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Игры
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Чемпионат 10:39
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Футбол
Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Авто
Редкий BMW M6 с «акульим носом» продают по цене нового X3
BMW M6 появился на продаже в Сети. Редкая модель имеет крупный "акулий нос".
Car.ru 07:28
Культура
Актер телесериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
Мексиканский актер Раймундо Капетильо, снимавшийся в сериале "Дикая Роза", умер от связанных с коронавирусом осложнений.
Вести.Ru 10:38
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Спорт
Юрченко покинул пост президента ВФЛА
Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает сайт организации.
Газета.Ru 11:12
Политика
Путина коробят некоторые высказывания Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:51
Политика
Лавров призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами МИД Армении и Азербайджана призвал немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Общество
Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме
Авокадо сочетается практически со всем, единственное, я бы не советовала его сочетать с продуктами с резким вкусом.
Говорит Москва 07:14
Футбол
Лапочкина проверили на полиграфе по подозрению в предвзятом судействе матча «Спартак» — «Локомотив»
Bookmaker-ratings.ru 11:17
Общество
Сахалинские рыбаки выловили 100-килограммовую акулу в устье реки
Акулу поймали сахалинские рыбаки в устье реки Красногорки, недалеко от впадения в реку Айнская в Красногорске (западное побережье Сахалина).
КП - Владивосток вчера в 07:04
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Экономика
Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля
Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Газета.Ru 09:27
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина
Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
В Воронеже у «Свидетелей Иеговы» прошли обыски
У последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской на территории России) в Воронеже проходят обыски.
De Facto 10:55