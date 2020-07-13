Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Наука
Новый сервис по прогнозу северного сияния поможет предотвратить аварии
Новый российский онлайн-сервис по прогнозу космической погоды предскажет начало полярного сияния в любой точке планеты, что поможет предотвратить аварии.
Известия 14:00
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Экономика
К 2023 году добыча угля в Якутии вырастет до 45 млн тонн в год
В региональном правительстве рассказали, что программа развития предполагает к 2023 году увеличение объема добычи угля с пяти до 45 миллионов тонн ежегодно, а также расширение провозной способности железнодорожного пути «Эльга-Улак» до 30 миллионов тонн и возведение перевалочных мощностей в акватории порта Ванино.
RuNews24.ru 19:35
Общество
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета
Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время.
Российская газета 20:30
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Политика
Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск для совещания с силовиками
Южный Федеральный 03:33
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Армия и оружие
Война за воду между Россией и Украиной началась ударом с воздуха
Первым о вероятном и скором российском вторжении из Крыма в конце июня на украинском телеканале «Дом» предупредил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе.
Свободная Пресса 00:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Здоровье
Пандемия выявила недостатки систем поддержки пожилых
Пандемия выявила недостатки систем поддержки пожилых Системы социальной поддержки пожилых на дому и в учреждениях по итогам пандемии коронавируса потребуется реформировать во всем мире, пришли к выводу эксперты Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:18
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Культура
Калифорнийский университет отозвал выставку, посвященную Джону Уэйну
Представители Кинематографического факультета USC (Университет Южной Калифорнии) собираются отозвать экспозицию, посвященную актеру Джону Уэйну.
Kadara.ru 20:01
Политика
Турция отвергла критику Евросоюза из-за нового статуса Святой Софии
Анкара, 14 июля 2020, 03:38 — REGNUM Власти Турции вправе самостоятельно определять статус собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, заявил 13 июля журналистам пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на критику главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
REGNUM 20:38
Авто
Составлен топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей
В тройке рейтинга топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей оказался Hyundai Santa Fe.
Tvoe-avto.com 00:11
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Футбол
Экс-арбитр Николаев считает, что вратарь «Сочи» не фолил на спартаковце Понсе в штрафной
Бывший арбитр ФИФА, а ныне эксперт «Матч ТВ» Алексей Николаев разобрал самый спорный эпизод 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru 15:53
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10