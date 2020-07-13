Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Экономика Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля. 396

Общество Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика. 42

Общество Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 454

Армия и оружие В Армении заявляют о нескольких сбитых беспилотниках ВС Азербайджана Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил в понедельник глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян. 3

Единоборства Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.

Футбол «Интер» может снизить требования к «Локомотиву» по Жоау Мариу Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил о том, что хавбек Жоау Мариу может остаться в столичном клубе, передает ТАСС.

Автоспорт Квят: русские не встают на колени просто так Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма. 18

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 483

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 4,9K

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 372

Спорт Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Общество Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда. 308

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K