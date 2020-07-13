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ИзвестияИзвестия

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.В источнике
Подробнее о событии

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Известия08:51

В России к осени может закрыться четверть всех торговых центров

URA.Ru07:56

Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров

РБК07:29

Владельцы торгцентров просят продлить мораторий на взыскание налогов

Коммерсантъ06:40

РСТЦ просит отсрочки по уплате налогов

Интерфакс06:30

Эксперты прогнозируют, что четверть российских ТЦ могут закрыться к осени

ТАСС07:11

РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

РИА Новости06:11
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости11:56
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском08:08
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Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

В статье ссылаются на документы, которые оказались в руках журналистов, свидетельствующие о том, что 91 британский атлет участвовал в эксперименте по испытанию препарата DeltaG, имеющего синтетическую версию кетонов, вырабатываемых печенью.
Evo-rus.com10:02
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль05:02
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В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM05:59
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ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском07:04
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Верховный суд РФ разрешил подавать иски к Facebook в российских судах

В Верховном суде заявили, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на граждан РФ; если иск вытекает из договора, который исполняется в стране; если субъект персональных данных живет в России.
ФАН09:56
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