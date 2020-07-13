Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
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Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Эксперты назвали три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета.
Picsnews.net 03:54
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Экономика
Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
Финансы
Индексы США растут в начале торгов
Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.
Финмаркет 10:21
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Финансы
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки
Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 08:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин отгрохал для Аллы Пугачевой персональный спа-центр
Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей странице в Instagram продолжает раскрывать подписчикам тайны легендарного замка в деревне Грязь Московской области.
Пятый канал 10:44
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Армия и оружие
Алиев назвал власти Армении ответственными за конфликт на границе
По словам главы республики, неожиданный удар по позициям Баку — очередная провокация Армении, которая привела к гибели азербайджанских военных.
News.ru 07:13
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Здоровье
В Омске 11 больниц перепрофилировали на лечение «ковидных» пациентов
Стало известно, сколько больниц перепрофилировали в Омской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
Омскрегион 04:48
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
Воробьев назвал размер выплат потерявшим дома после подтопления в Рузе
Вечером 8 июля в Рузском округе из-за обильных дождей оказалась разрушена насыпная дамба, в результате чего были подтоплены несколько домов.
Rambler News Service 10:16
Космос
NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны
Ожидается, что первого сентября оно приблизится к Земле на расстоянии порядка 71 тысячи 805 километров.
Evo-rus.com 10:34
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.
ПРАЙМ 08:19
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03