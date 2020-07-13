Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Общество
Отец Сергий отверг обвинения в насилии в Среднеуральском монастыре
Екатеринбург Онлайн 07:32
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Футбол
Ринат Шайбеков назначен врио гендиректора ФК «Уфа»
Временно исполняющим обязанности генерального директора ФК «Уфа» назначили Рината Шайбекова.
Говорит Уфа 04:09
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Общество
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
Экономика
Кудрин определил главный риск финансового рынка России
Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 09:37
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
Коммерсантъ вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Виторган нежно поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском языке
Макси Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе с днем рождения. Сегодня актрисе исполнилось 29.
НТВ 08:34
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Гаджеты
Скрытые функции смартфонов на iOS и Android назвал IT-эксперт
О тайных функциях гаджетов рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
iReactor 09:39
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Общество
В Екатеринбурге за несколько дней закрыли шесть летних веранд
В Екатеринбурге шесть летних веранд, которые принимали гостей, закрыли из-за несоблюдения масочного режима.
ФедералПресс 09:50
Гаджеты
Xiaomi Youpin выпустила ноутбук со сканером отпечатков пальцев
Сама книга связана в кожаном переплете со сканером отпечатков пальцев, который находится сбоку.
PROkhab.ru 04:51
Общество
Жителям пострадавших от наводнения домов Рузы выплатят компенсации
Жители Рузы, которые пострадали из-за наводнения и прорыва плотины, получат материальную помощь.
Телеканал 360° 09:26
Политика
Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников ("Единая Россия") признан самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 07:23