Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
В Минске проходит акция несогласных с итогами регистрации кандидатов в президенты
Стихийная акция солидарности проходит в центре Минска после того, как Центризбирком Белоруссии отказал во вторник в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
ТАСС 14:11
Общество
В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Общество
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Игры
Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia
Компания Google провела очередную трансляцию Stadia Connect, в ходе которой анонсировала ряд новых проектов для стриминговой платформы.
NewInform 14:08
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
Шоу-бизнес
Молодая жена Макаревича опубликовала первое фото с мужем
Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии (Африка), новая жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 35-летняя Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом.
News.ru 07:56
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Технологии
Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon
CyberSport.ru 07:08
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
Политика
Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»
Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отправил ряду американских сенаторов письмо, касающееся санкций в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 11:01
Общество
«Перекресток» ответил на критику из-за рекламы с задержанием Собчак
«Перекресток» запустил рекламу с Ксенией Собчак — в ней использовались кадры с момента задержания телеведущей во время пикетов в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова.
Телеканал 360° 09:58
Шоу-бизнес
Постаревшая Голубкина показала располневшую фигуру
Территория новостей 05:28
Армия и оружие
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 09:16
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Общество
Чеченец избил блогера и извинился после вмешательства Кадырова
Блогер из Чечни Зелимхан Зелимханов извинился перед москвичом Святославом Коваленко.
News.ru 11:00
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
Армия и оружие
Bonanza Media представила два сценария катастрофы MH17
Нидерландские журналисты Bonanza Media считают, что разбившийся летом 2014 года над Донбассом малазийский Boeing был либо сбит украинскими военными, либо истребитель ВСУ «прикрылся» им от выпущенной ракеты «Бук».
Военное дело 11:52
Политика
Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
РИА Новости 13:27
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00