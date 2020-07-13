Экономика
ИзвестияВ России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.
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с чего всё началось
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). РСТЦ снова обратился в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год.РИА Новости06:11
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РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро
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Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A
Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.
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