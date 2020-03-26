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Lenta.ruLenta.ruВ России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
РБК25 марта в 13:15

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Онищенко ответил на ультиматум ретейлеров, связанный с убытками из-за коронавируса

ФАНвчера в 08:00

Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век

Эхо Москвы25 марта в 14:02

Ретейлеры: Рынку грозит падение до показателей царской России

РЕН ТВ25 марта в 21:07

Ретейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

РИА Новости25 марта в 20:17

В России предупредили о возвращении в XIX век

Lenta.ru26 марта в 00:27

Ретейл предупредил Мишустина о возвращении в XIX век из-за коронавируса

Znak.com25 марта в 13:34

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

РБК25 марта в 13:15
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Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Женщина 56 лет с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерла в Москве.
ТАСС вчера в 13:19
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Отставной венесуэльский генерал сдался США

Генерал-майор вооруженных сил Венесуэлы в отставке Кливер Алькала Кордонес сдался Управлению по борьбе с наркотиками (DEA) США, об этом сообщила газета Tiempo со ссылкой на неназванные источники.
ФАН 01:14
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Оксана Фёдорова рассказала о закулисье шоу «Маска»

Телеведущая Оксана Фёдорова, которая приняла участие в проекте «Маска», рассказала о своём участии в самом секретном шоу.
News.ru 26 марта в 07:54
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ 26 марта в 12:45
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит вчера в 08:09
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ вчера в 08:02
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
РБК вчера в 21:07
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Комсомольская правда вчера в 16:10
Общество

Донские власти закрывают рестораны, кафе и ТРЦ

С 28 марта в области закрыты все бары, рестораны, кафе, они могут заниматься доставкой готовых блюд.
Бизнес-газета вчера в 14:46
Армия и оружие

Секретная спецаппаратура с разбившегося в Черном море Су-27 не найдена

Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».
Евразия Daily вчера в 02:51
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru вчера в 08:34
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Кино

Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе

Предыдущая часть "Безумный Макс: Дорога ярости" была успешной коммерчески и ее хорошо приняли зрители.
RuNews24.ru вчера в 07:12
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня вчера в 06:45
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

В России предлагают ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил правительству РФ рассмотреть ограничение продажи алкоголя.
Гудвилл.онлайн вчера в 07:16
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