Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

с чего всё началось

Крупнейший в мире производитель чая компания Unilever прекратит продажу листового чайя по брендами Lipton и Brooke Bond России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службе российского офиса Unilever. На российском рынке решили оставить только чай в пакетиках.

В России прекращаются продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

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