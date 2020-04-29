Общество

Тавто.РуТавто.РуВ России прекращаются продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

Крупнейший в мире производитель чая компания Unilever прекратит продажу листового чайя по брендами Lipton и Brooke Bond России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службе российского офиса Unilever. На российском рынке решили оставить только чай в пакетиках.
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Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.
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