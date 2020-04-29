Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

с чего всё началось

Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России. Представитель российского офиса Unilever сообщил РБК, что чай этих марок останется только в наиболее популярном у российских потребителей виде — в пакетиках.

В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

Музыка Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 61

Экономика Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК. 2,6K

Общество Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 9

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 259

Общество ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире. 1

Общество Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. 963

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 512

Авто Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил. 6

Фигурное катание Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе» Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.

Общество На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 3

Общество ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России. 912

Политика Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла. 2

Политика Помпео рассказал, волнует ли его состояние здоровья Ким Чен Ына Не столь важно, произойдут ли перестановки в северокорейском руководстве, сколько сама политика Пхеньяна, отметил Помпео.