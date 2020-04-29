Общество
КоммерсантъВ России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России. Представитель российского офиса Unilever сообщил РБК, что чай этих марок останется только в наиболее популярном у российских потребителей виде — в пакетиках.
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Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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