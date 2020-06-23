Коронавирус
ТАССТуроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
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Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Газета.Ru вчера в 11:39
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Росавиация направила предложения по возобновлению международных рейсов
Росавиация направила в правительство предложения по возобновлению международных авиарейсов. Об этом 23 июня сообщает источник «РИА Новости».
Известия 09:18
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Общество
Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Теннис
Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Вести.Ru 08:32
Музыка
В Самаре устроят «Рок на Волге» со «Сплином» и «Би-2»
Трехчасовой онлайн-концерт состоится при поддержке Правительства Самарской области, — рассказали организаторы.
СОВА 09:29
Общество
Росстат объяснил нестыковки в данных по смертности от коронавируса
Росстат же получает свои данные из Единого госреестра ЗАГС, откуда забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а потом напрямую получает окончательные свидетельства о смерти, как только те появляются.
Московский Комсомолец 02:26
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Политика
Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь
Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
Политика
Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате
«Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».
Lenta.ru 05:50
Недвижимость
Цены на недвижимость в России выросли больше, чем в среднем по миру
Россия заняла 15 место с показателем годового роста цен на 7,1%, в I квартале 2019 года Россия находилась на 13 месте (+7,2%).
Интерфакс 06:51
Общество
Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия 08:27
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Ройзмана выписали из больницы после коронавируса
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что его выписали из больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:02
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
Путин: Нерабочие дни были обоснованными
Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.
Фонтанка.Ру 10:08
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06