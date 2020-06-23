Коронавирус

ТАССТАССТуроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
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Туроператоры не ожидают массового закрытия фирм после ухода «Ники» с рынка

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