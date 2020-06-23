Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

Общество Росавиация направила предложения по возобновлению международных рейсов Росавиация направила в правительство предложения по возобновлению международных авиарейсов. Об этом 23 июня сообщает источник «РИА Новости».

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 3,4K

Политика Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17 Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. 90

Общество Росстат объяснил нестыковки в данных по смертности от коронавируса Росстат же получает свои данные из Единого госреестра ЗАГС, откуда забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а потом напрямую получает окончательные свидетельства о смерти, как только те появляются. 398

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Политика Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. 25

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой. 2

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 462

Политика Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате «Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».

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Футбол Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена». 7

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Политика Путин: Нерабочие дни были обоснованными Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.