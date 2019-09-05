Общество
RT на русскомВ России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
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с чего всё началось
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.Российская газета06:56
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Здоровье
Медики назвали явный признак скорого инфаркта
На конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета представила своё исследование, в котором рассказала о явном признаке скорого инфаркта.
Газета Кемерова 05:00
Происшествия
В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже
В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru 12:37
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Кино
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины на скамейке у городской больницы, пишет РИА "Новости".
РЕН ТВ 11:48
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука
Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 07:37
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
RT на русском 14:01
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Шоу-бизнес
Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
Vprognoze.ru 09:45
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Политика
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Кино
Режиссер «Высотки» и «Доктора Кто» снимет новый фильм о Ларе Крофт
Съемками сиквела фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» займется режиссером Бен Уитли. Об этом пишет портал Deadline 4 сентября.
Известия 10:22
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Политика
Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ
На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
Новый День 08:13
Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна
Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16