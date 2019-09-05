Общество

RT на русскомRT на русскомВ России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
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с чего всё началось
Министерство просвещения предлагает завершить прием по нескольким направлениям и специальностям среднего профессионального образования с 2021 года, говорится в сообщении
 министерства.
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