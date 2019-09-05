Общество
RT на русскомВ России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
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с чего всё началось
Министерство просвещения предлагает завершить прием по нескольким направлениям и специальностям среднего профессионального образования с 2021 года, говорится в сообщении министерства.Коммерсантъ10:30
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Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
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Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
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Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Космос
Работа группировки ГЛОНАСС в неполном составе продлена до октября
Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 октября 2011 года. В конце месяца его уже ввели в систему.
ТАСС 10:24
Политика
Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.
РИА Новости 00:09
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Общество
Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте
В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
Новые Известия 07:22
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Европейская организация Euro NCAP показала на видео краш-тесты 7 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 07:16
Политика
Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне
Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Политика
Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8
Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42
Армия и оружие
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Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Авто
ГАЗ создаст преемника «Валдая»
Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета 10:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Политика
Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
RT на русском 12:48
Космос
В системе «Бэйдоу» на орбите находится 39 спутников
В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников.
РИА Новости 08:53
Политика
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
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Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
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