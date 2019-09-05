Общество

RT на русскомRT на русскомВ России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
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 проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.
Российская газета06:56

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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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