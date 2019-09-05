с чего всё началось

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Наука Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.

Политика О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.

Шоу-бизнес Чем принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II Недавно таблоиды обсуждали решение британской королевы Елизаветы II не давать своему внуку — принцу Гарри и его семье жилье в Кенсингтонском дворце.

Единоборства Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов в Абу-Даби Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед турниром в Абу-Даби.

Политика Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Футбол Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь Бывший полузащитник московского "Спартака", ныне выступающий за грозненский "Ахмат" Денис Глушаков принес извинения болельщикам столичной команды за то, что происходило за то время, пока он выступал в стане красно-белых.

Происшествия Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».

Армия и оружие Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват За неделю российские истребители 23 раза вылетали на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России, свидетельствуют данные Министерства обороны.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Политика Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова Городской суд Петербурга 5 сентября отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты в МО №78, координатора проекта "Объединенные демократы" Андрея Пивоварова.

Космос Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.