Общество
RT на русскомВ России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
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с чего всё началось
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.Российская газета06:56
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