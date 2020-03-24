с чего всё началось

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

Политика Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Авто Новый Nissan X-Trail заметили на тестах Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.

Авто «Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу "Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.

Гаджеты Apple ограничила онлайн-продажи по всему миру Речь идёт об AirPods Pro, последних моделях iPhone, а также о телефонах iPhone XR и iPhone 8. Отмечается, что наушники старого поколения и другие устройства можно приобрести без ограничений, пишет издание «Код Дурова».