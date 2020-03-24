Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.
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с чего всё началось
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала более 30 человек из нескольких регионов, которым вменяется продажа краденых данных банковских карт, сообщает
 ФСБ.
Ведомости03:58

Подробнее о событии

ФСБ показала видео задержания торговцев данными кредитных карт

РБК05:08

В России пресекли деятельность группы хакеров

RT на русском03:08

ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров

Известия02:43

ФСБ опубликовала видео задержания хакерской группы

РИА Новости03:51

Сотрудники ФСБ разоблачили крупнейшую хакерскую группировку

Lenta.ru02:50

ФСБ выявила крупную сеть торговцев ворованными данными карт

Взгляд.ру02:51

ФСБ распространила видео задержания торговцев данными кредитных карт

ТАСС03:23
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Общество

Лукашенко призвал продержаться до Пасхи в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, нужно продержаться до Пасхи.
Lenta.ru 06:57
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

Российские военные могут помочь Польше в борьбе с коронавирусом

У экспертного сообщества Польши вызвало опасение решение Москвы оказать помощь Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой 05:04
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Культуромания 01:06
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:53
Общество

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Общество

Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Де трети респондентов сожалеют о распаде СССР и считают, что его можно было избежать.
Эхо Москвы 05:33
Общество

МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
RT на русском 04:57
Авто

Новый Nissan X-Trail заметили на тестах

Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.
SpeedMe вчера в 16:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Piter.tv 05:38
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Авто

«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу

"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Новые автомобили 06:11
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Вести.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru вчера в 10:32
Авто

Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Общество

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Евразия Daily 00:10
Гаджеты

Apple ограничила онлайн-продажи по всему миру

Речь идёт об AirPods Pro, последних моделях iPhone, а также о телефонах iPhone XR и iPhone 8. Отмечается, что наушники старого поколения и другие устройства можно приобрести без ограничений, пишет издание «Код Дурова».
Говорит Москва 21 марта в 05:14
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Вести.Ru 06:07
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Live24 03:32
Общество

Умер автор комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо

Автор французских комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо умер в 92 года, сообщается в Twitter телеканала M6.
Московский Комсомолец 06:06
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