Происшествия
RT на русскомВ России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.
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с чего всё началось
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала более 30 человек из нескольких регионов, которым вменяется продажа краденых данных банковских карт, сообщает ФСБ.Ведомости03:58
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Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Лукашенко призвал продержаться до Пасхи в борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, нужно продержаться до Пасхи.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
Российские военные могут помочь Польше в борьбе с коронавирусом
У экспертного сообщества Польши вызвало опасение решение Москвы оказать помощь Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны
Де трети респондентов сожалеют о распаде СССР и считают, что его можно было избежать.
Общество
МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
Авто
Новый Nissan X-Trail заметили на тестах
Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном
В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Авто
«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу
"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Авто
Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Общество
В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги
23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Гаджеты
Apple ограничила онлайн-продажи по всему миру
Речь идёт об AirPods Pro, последних моделях iPhone, а также о телефонах iPhone XR и iPhone 8. Отмечается, что наушники старого поколения и другие устройства можно приобрести без ограничений, пишет издание «Код Дурова».
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Общество
Умер автор комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо
Автор французских комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо умер в 92 года, сообщается в Twitter телеканала M6.