Общество
КоммерсантъАвтомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.РИА Новостивчера в 19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Общество
Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей
Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей, что является самой крупной суммой среди физических лиц региона.
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Общество
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Наука
Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски
Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
Политика
Украинский миллионер сравнил эмиграцию молодежи Украины с коррупцией
Бегство молодых украинцев за границу пагубно сказывается на экономике страны, заявил украинский бизнесмен Александр Меламуд, который считает, что данная ситуация страшнее коррупции.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
В России разработали программу для безопасной эвакуации при паводках
Трагедия на Кубани Утро 6 июля 2012 года было обычным днём для жителей Краснодарского края, но всего за пару часов жизнь всего региона изменилась навсегда.
Шоу-бизнес
Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото с актрисой в Instagram
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Путешествия
Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год
Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год.
Общество
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
Игры
Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».