Общество

КоммерсантъКоммерсантъАвтомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
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Автомобильный двигатель «Кортежа» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
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Адаптация: автомобильный двигатель «Кортежа» стал авиационным

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Газета.Ruвчера в 19:43

Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

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Семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж». Разработка проекта ведётся институтом «НАМИ» с 2013 года как платформа для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».
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