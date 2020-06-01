В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

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