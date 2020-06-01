Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России придумали еще один способ поддержать бизнес

В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.
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В России придумали еще один способ поддержать бизнес

Lenta.ru09:15

Крупнейший банк Крыма выдаст около 1,5 млрд рублей кредитов на возобновление бизнеса

ТАСС04:50

В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

Вести.Ru31 мая в 22:20

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

Mirmol.ruвчера в 04:55

В России начала действовать национальная кредитная поддержка бизнеса

ИА Красная Весна31 мая в 23:35

Все будет штатно

Российская газетавчера в 11:54

Российские банки начинают выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

ПРАЙМ31 мая в 17:00
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
48
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Здоровье

Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса

Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
2
Космос

Космические рекордсмены: самые большие объекты во Вселенной

Популярная механика 03:34
Политика

Российские звезды снялись в ролике о Конституции

Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию.
Экономика сегодня 09:19
11
Культура

Филипп Киркоров спел «песню простаты»

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
46
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
4
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
313
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,4K
Киберспорт

Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Армия и оружие

Сирийские военные и мирные жители преградили путь военной колонне США

Военнослужащие сирийской армии и жители селения Дардара преградили путь американской военной колонне, которая двигалась в Абу-Расин на севере провинции Хасеке.
Взгляд.ру 07:36
Происшествия

Уголовное дело завели на пассажира рейса Калининград — Москва за дебош

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира рейса Калининград - Москва, устроившего дебош на борту лайнера, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
РИАМО 07:58
4
Здоровье

На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:50
Путешествия

Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты

Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
2
Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

О новом поражении армии сообщает турецкое агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:02
14
Политика

Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за подавление протестов прошедшей ночью.
РИА Новости 10:00
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
15
Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
46
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
1,2K
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
68
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
799
Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Предыдущая встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание "Газеты.Ru") на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.
Газета.Ru 07:29
9
Происшествия

Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров

Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет.
Коммерсантъ вчера в 18:02
12
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
249
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
48
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 08:27
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