КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых. Они предоставляются в рамках государственной программы льготного кредитования.

«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%

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