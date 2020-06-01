Экономика
Lenta.ruВ России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.
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Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
MobiDevices 03:22
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Происшествия
В Чувашии предотвратили теракт
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:24
Кино
Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре
Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
Происшествия
Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение
Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Происшествия
В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik
Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
RT на русском 09:22
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт
Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
РЕН ТВ вчера в 09:28
Общество
О возможном послаблении режима рассказал губернатор Ростовской области
Правда, по словам губернатора, для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования, а на 2 июня в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса опять превысил необходимое значение.
Rostov gazeta 05:05
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
В Саратове со дна Волги поднимают затонувший более 40 лет назад буксир
Саратов, 2 июня 2020, 15:43 — REGNUM В Саратове во время строительства пляжа на дне Волги обнаружили затонувший однопалубный буксир «Академик Чебышев», который решили поднят на поверхность, сообщает регион64.
REGNUM 08:43
Политика
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной стал блондином и перешел на стихи
Супруг певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихи, которые явно говорят о тяжелом душевном состоянии медийной персоны.
Территория новостей вчера в 09:47
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Экономика
Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики
Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
Армия и оружие
США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде
Что происходит 06:58
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Футбол
Чернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июня
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 19 июня возобновится нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за коронавируса.
Piter.tv 07:33
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24