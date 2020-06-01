В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

Общество Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда. 22

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 1K

Политика Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России. 992

Происшествия В Чувашии предотвратили теракт СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство. 760

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Происшествия В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 142

Общество О возможном послаблении режима рассказал губернатор Ростовской области Правда, по словам губернатора, для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования, а на 2 июня в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса опять превысил необходимое значение. 59

Политика Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 51

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной стал блондином и перешел на стихи Супруг певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихи, которые явно говорят о тяжелом душевном состоянии медийной персоны. 1

Экономика Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным. 964

Общество В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. 248

Происшествия В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. 34