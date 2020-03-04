Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России придумали новый принцип раздачи денег регионам

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Министерство финансов России придумало новый способ стимулировать развитие регионов. Принцип заключается в раздаче денег тем субъектам федерации, руководство которыми признают самым успешным.
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В России придумали новый принцип раздачи денег регионам

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Каждому по 1280 долларов: возможно ли такое в России

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Только успешным: В России придуман новый принцип раздачи денег регионам

МонаВиста09:24
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В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
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Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

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Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
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