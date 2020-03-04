Экономика
Lenta.ruВ России придумали новый принцип раздачи денег регионам
Министерство финансов России придумало новый способ стимулировать развитие регионов. Принцип заключается в раздаче денег тем субъектам федерации, руководство которыми признают самым успешным.
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Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Политика
Эрдоган заявил о большом значении встречи с Путиным по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе имеет большое значение для региона.
Общество
Организаторы E3 следят за ситуацией с коронавирусом в Лос-Анджелесе
Entertainment Software Association (ESA), организатор игровой выставки E3, выпустил новое заявление в связи с введением в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса COVID-19.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme 6 и 6 Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, Realme представила свою новую линейку смартфонов Realme 6. В нее вошли две модели: базовая — Realme 6 и модель постарше — Realme 6 Pro.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Правительство Украины отправили в отставку
Верховная рада одобрила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что влечет за собой уход всего правительства страны.
Гаджеты
Android удалось запустить на iPhone
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone на замену
Компания Apple предупредила работников розничных магазинов Apple Store о нехватке отдельных деталей iPhone и смартфонов на замену.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Общество
Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции
Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.
Общество
TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов
Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Наука
Почвенным микробам дали свет
Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
Политика
В парламенте Турции вспыхнула массовая драка
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова поддельными
Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
Армия и оружие
За неделю в Сирию отправился пятый корабль ВМФ России
Десантный корабль «Цезарь Куников» на пути в Сирию уже прошёл Дарданеллы и Босфор, достигнув Средиземного моря.
Гаджеты
IFixit отчиталась о ремонтопригодности Samsung Galaxy S20 Ultra
Эксперты лаборатории iFixit разобрали по запчастям свежий флагман Samsung Galaxy S20 Ultra и поставили ему три балла за ремонтопригодность.
Политика
Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.