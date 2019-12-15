Экономика
ФедералПрессВ России придумали способ увеличения пенсии
Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана. Они хотят ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.РБК15 декабря в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Происшествия
Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины
Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Происшествия
СК начал проверку после призывов убить девочку с родимым пятном
Следователи проводят проверку по факту призывов убить шестимесячную девочку с большим родимым пятном в Кургане.
Космос
На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Технологии
Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым
Если взрослые удовлетворяют исключительно материальные потребности ребенка с самого раннего детства, то стоит ли удивляться тому, что однажды врожденное любопытство притупляется, а открытый взгляд на мир сужается.
Армия и оружие
Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Здоровье
Для онкобольных сокращаются сроки ожидания медпомощи по полису ОМС
Со следующего года для всех застрахованных срок ожидания КТ может сократиться с 30 дней до 14.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
С-300 заступили на боевое дежурство на российской базе в Таджикистане
Зенитно-ракетные комплексы С-300ПС впервые заступили на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
Футбол
«Фламенго» обыграл «Аль-Хиляль» в полуфинале клубного чемпионата мира
Бразильский "Фламенго" нанес поражение "Аль-Хилялю" из Саудовской Аравии в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
Хоккей
«Тампа» переиграла «Оттаву», Кучеров отметился голом
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Музыка
Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва
Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери
42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Политика
МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом
Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.