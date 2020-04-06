Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.

с чего всё началось

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга. Стресс-тесты разработали для оценки устойчивости системообразующих предприятий.

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

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