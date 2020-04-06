Коронавирус
РИА НовостиРБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга. Стресс-тесты разработали для оценки устойчивости системообразующих предприятий.
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с чего всё началось
Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.РБКвчера в 22:00
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Учёные разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией
Общество
Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина
В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Экономика
Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Общество
В Японии объявят режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Чрезвычайное положение в Японии из-за распространения нового коронавируса собирается объявить уже 7 апреля премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Армия и оружие
Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
Общество
В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Энергетика
Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику
Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Происшествия
Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме
Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24
В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек.
Здоровье
В Саратове опровергли информацию о вспышке коронавируса среди врачей
В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли слухи о вспышке коронавируса среди врачей 2-й городской клинической больницы.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Происшествия
В Северске обрушилась часть стены клинической больницы
В закрытом городе Северске Томской области обрушилась часть стены клинической больницы.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
Общество
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты
Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Игры
Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam
До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус
У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Происшествия
В Барнауле ребенок заразился коронавирусом
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Экономика
РФПИ ожидает начала восстановления мировой экономики в следующем году
Восстановление мировой экономики после рецессии на фоне распространения нового типа коронавируса может начаться в следующем году, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.