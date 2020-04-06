Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга. Стресс-тесты разработали для оценки устойчивости системообразующих предприятий.
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с чего всё началось

Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и ₽89 за доллар

Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

РИА Новости03:20

Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и ₽89 за доллар

РБКвчера в 22:00

Власти подготовили стресс-тесты для российских компаний при нефти в $20 и $10 за баррель

Интерфакс02:18

РБК: власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до октября

Ведомости00:03

РБК: власти разработали стресс-тесты с карантином до осени и нефтью по $10

Коммерсантъвчера в 23:16

РБК узнало о стресс-тесте для российских компаний — с карантином до сентября и нефтью по 10 долларов за баррель

URA.Ruвчера в 22:50

РБК: кабмин разработал стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени

ТАСС03:01
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Технологии

Учёные разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией

ToDay News Ufa 00:30
Общество

Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина

В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Известия 00:58
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Общество

В Японии объявят режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Чрезвычайное положение в Японии из-за распространения нового коронавируса собирается объявить уже 7 апреля премьер-министр страны Синдзо Абэ.
ИА Красная Весна 03:18
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ вчера в 11:28
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Общество

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Gazeta.SPb 00:38
Энергетика

Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику

Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
REGNUM 03:21
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Происшествия

Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме

Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Сахалин.Инфо 02:08
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24

В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек.
КП - Брянск 01:15
Здоровье

В Саратове опровергли информацию о вспышке коронавируса среди врачей

В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли слухи о вспышке коронавируса среди врачей 2-й городской клинической больницы.
Регион 64 03:09
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Северске обрушилась часть стены клинической больницы

В закрытом городе Северске Томской области обрушилась часть стены клинической больницы.
Российская газета 02:17
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
РИА Новости 02:07
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН вчера в 17:43
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты

Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Профиль 01:54
Кино

Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

RuNews24.ru 04 апреля в 05:17
Игры

Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam

До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
Игромания.ру 04 апреля в 10:01
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Общество

Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Происшествия

В Барнауле ребенок заразился коронавирусом

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 03:17
Экономика

РФПИ ожидает начала восстановления мировой экономики в следующем году

Восстановление мировой экономики после рецессии на фоне распространения нового типа коронавируса может начаться в следующем году, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 01:42
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