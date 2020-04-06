Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Читать в источнике
Комментировать406
с чего всё началось

Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и ₽89 за доллар

Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

РИА Новости03:20

РБК: кабмин разработал стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени

ТАСС03:01

Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и ₽89 за доллар

РБКвчера в 22:00

РБК: власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до октября

Ведомости00:03

РБК: власти разработали стресс-тесты с карантином до осени и нефтью по $10

Коммерсантъвчера в 23:16

РБК узнало о стресс-тесте для российских компаний — с карантином до сентября и нефтью по 10 долларов за баррель

URA.Ruвчера в 22:50

Власти подготовили стресс-тесты для российских компаний при нефти в $20 и $10 за баррель

Интерфакс02:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
РИА Новости 03:47
Происшествия

В Воронежской области подтвердили девять новых случаев COVID-19

Воронеж, 6 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.
REGNUM 03:44
Происшествия

В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 05:51
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 14:01
Энергетика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 04 апреля в 19:07
Общество

954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Известия 03:33
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Право.ру 04:06
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Политика

ВЦИОМ назвал важные для россиян поправки в Конституцию

Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение жителей страны, считается пункт о недопущении фальсификации истории (89 %).
ФедералПресс 04:36
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Иркутск Сегодня 02:33
Общество

Тигрица заразилась коронавирусом в зоопарке Нью-Йорка

В зоопарке нью-йоркского района Бронкс тигрица заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Общество по охране дикой природы (WCS).
Газета.Ru вчера в 18:18
Происшествия

В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19

REGNUM 02:49
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Авто

Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 14:40
Общество

Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области

Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Правда ПФО 03:27
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Автоспорт

Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Общество

Бориса Джонсона подключат к ИВЛ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее сегодня госпитализированный в больницу в связи с коронавирусом, будет подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Общественная служба новостей вчера в 17:23
Технологии

В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Будущее России. Национальные проекты 04:44
Финансы

Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Компания 04:03
Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 04:51
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Кино

Митрополит Иларион расскажет телезрителям про Иисуса Христа

Думаю, зрители узнают много нового о Христе из этого сериала.
РИА Новости 04:06
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное