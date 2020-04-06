Коронавирус
Lenta.ruВ России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
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с чего всё началось
Более мягкий предполагает, что экономическая деятельность в основной массе будет заморожена весь второй квартал 2020 года, то есть до конца июня. Более жесткий — что карантинные меры продлятся два квартала, до конца сентября.РБКвчера в 22:00
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Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Происшествия
В Воронежской области подтвердили девять новых случаев COVID-19
Воронеж, 6 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.
Происшествия
В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус
Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Энергетика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России
В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Политика
ВЦИОМ назвал важные для россиян поправки в Конституцию
Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение жителей страны, считается пункт о недопущении фальсификации истории (89 %).
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Общество
Тигрица заразилась коронавирусом в зоопарке Нью-Йорка
В зоопарке нью-йоркского района Бронкс тигрица заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Общество по охране дикой природы (WCS).
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Авто
Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus
В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Общество
Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области
Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Общество
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее сегодня госпитализированный в больницу в связи с коронавирусом, будет подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Финансы
Доллар и евро открылись снижением к рублю
В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Кино
Митрополит Иларион расскажет телезрителям про Иисуса Христа
Думаю, зрители узнают много нового о Христе из этого сериала.
Общество
В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу
В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.