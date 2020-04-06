Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Экономика Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.

Политика Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кино Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов» По информации телеканала, финал сезона выйдет как специальный эпизод позже в текущем году. При этом 15-я серия уже вышла в эфир.

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Происшествия Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.

Общество Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров Попытки помещать работе курьеров и служб доставки, услуги которых стали более востребованными из-за массовой самоизоляции граждан на фоне распространения коронавируса, недопустимы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.