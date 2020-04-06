Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
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РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

РИА Новости03:20

РБК: власти разработали стресс-тесты с карантином до осени и нефтью по $10

Коммерсантъвчера в 23:16

Власти подготовили стресс-тесты для российских компаний при нефти в $20 и $10 за баррель

Интерфакс02:18

РБК: власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до октября

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РБК: кабмин разработал стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени

ТАСС03:01

РБК узнало о стресс-тесте для российских компаний — с карантином до сентября и нефтью по 10 долларов за баррель

URA.Ruвчера в 22:50

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

РБКвчера в 22:00
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Наука

В Канаде нашли останки неизвестной древней рыбы

ToDay News Ufa вчера в 04:14
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
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Кино

Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции

Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Клопс вчера в 11:20
Политика

Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью

У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Кино

Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»

По информации телеканала, финал сезона выйдет как специальный эпизод позже в текущем году. При этом 15-я серия уже вышла в эфир.
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ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
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Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов

Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Коммерсантъ 06:02
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов

В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
BFM.ru 05:20
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Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом

Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 00:27
Политика

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Происшествия

В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона.
Аргументы и Факты 05:47
Технологии

Инженер Crytek раскритиковал Xbox Series X и заявил, что PlayStation 5 лучше

В недавнем интервью персидскому ресурсу Vigiato инженер по визуализации Crytek Али Салехи (Ali Salehi) поговорил о спецификациях PS5 и Xbox Series X, а также о разработке игр под консоли следующего поколения.
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В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
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У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус

В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Четвертая Власть 05:34
Здоровье

В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:39
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Интерфакс 06:09
Происшествия

В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
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Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru 06:05
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В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:52
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Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров

Попытки помещать работе курьеров и служб доставки, услуги которых стали более востребованными из-за массовой самоизоляции граждан на фоне распространения коронавируса, недопустимы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Нижний Новгород on-line 03:33
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Жителям Башкирии разрешат ездить в сады

Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
UfacityNews.ru 03:27
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В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна вчера в 13:18
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