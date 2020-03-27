Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

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