Коронавирус
Lenta.ruВ России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
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Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Здоровье
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Происшествия
В даркнете обнаружили конкурента Банка России
Экономика
Букмекерская контора вошла в список системообразующих предприятий РФ
Сформированная правительством комиссия по повышению устойчивости экономики посчитала фирму ООО «Ф.О.Н.» — она же букмекерская контора «Фонбет» — одной из шести сотен системообразующих компаний РФ.
Политика
Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина
Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Политика
Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона
Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Экономика
В России выросло число банкротств граждан
Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Футбол
Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром
Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Общество
Работающие пенсионеры могут выбрать больничный
С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить бесконтактное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.