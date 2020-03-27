Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Мишустин анонсировал новые меры по поддержке граждан в период пандемии

Московский Комсомолец06:50

Правительство начало подготовку новых мер поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией

Life.ru06:43

Кабмин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

News.ru06:30

Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Петербургский дневник06:39

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Lenta.ru06:38

Мишустин анонсировал новый пакет поддержки населения и предпринимателей во время коронавируса

Фонтанка.Ру06:40

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Известия06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

Летидор 02:34
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

RuNews24.ru 02:34
Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 03:23
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Экономика

Букмекерская контора вошла в список системообразующих предприятий РФ

Сформированная правительством комиссия по повышению устойчивости экономики посчитала фирму ООО «Ф.О.Н.» — она же букмекерская контора «Фонбет» — одной из шести сотен системообразующих компаний РФ.
Цифровые закупки вчера в 10:38
Политика

Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина

Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
РБК 06:17
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Политика

Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.
Известия 06:25
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Происшествия

В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Российская газета 04:30
Шоу-бизнес

Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона

Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Дни24 05:26
Экономика

В России выросло число банкротств граждан

Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».
Rambler News Service 03:50
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Футбол

Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром

Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Газета.Ru 04:50
Общество

Работающие пенсионеры могут выбрать больничный

С 6 по 19 апреля работающие люди старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный.
Карталинская новь вчера в 08:28
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Общество

Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить бесконтактное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Мойка78 05 апреля в 21:20
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Здоровье

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное